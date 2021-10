Playa del Carmen, 30 de septiembre.- En medio de serios señalamientos de la presunta participación de elementos policiacos en la red de chantaje, extorsión y cobro de piso a empresarios y ciudadanos de Playa del Carmen, arrancó la renovación en la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Solidaridad.

Al frente de este proceso, fue nombrado Raúl Alberto Tassinari González como encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

El nuevo funcionario asumió el cargo en una ceremonia que encabezó la presidente municipal de Solidaridad, Lili Campos Miranda.

“La seguridad no es negociable en este gobierno, Solidaridad tendrá una policía mejor capacitada, con equipamiento adecuado y tecnología de última generación”, aseguró la presidenta municipal, Lili Campos, al encabezar el cambio de mando policial, donde presentó a Raúl Alberto Tassinari González, al frente de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

En su mensaje, Lili Campos Miranda reconoció sus capacidades e instruyó a trabajar de forma coordinada para recuperar la tranquilidad “que reclaman las familias Solidarenses”.

Horas antes, el Fiscal General del Estado de Quintana Roo, Óscar Montes de Oca Rosales reveló en conferencia de prensa que ofreció en las instalaciones del Centro de Coordinación, Control, Comando, Cómputo y Comunicación del Estado de Quintana Roo (C5), que funcionarios municipales de Solidaridad, formaban parte, como informantes, de la red delictiva encargada de la extorsión, cobro de “derecho de piso”, entre otros delitos de alto nivel.

El cambio de mando se realizó con la presencia de representantes de la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina.

En su mensaje, Lili Campos, reiteró el compromiso de trabajar de la mano de todas las autoridades y cuerpos de seguridad que participan en la mesa de seguridad para así adoptar estrategias en común que pongan al ciudadano y en particular a los jóvenes en el centro de los esfuerzos dirigidos a garantizar una mejor inclusión social y reconstruir el tejido social.

“Vamos a fortalecer la corporación y sobre todo a dignificarla, he hecho un compromiso firme con la ciudadanía para hacer posible que las personas ejerzan su derecho a vivir seguros y en paz, y no me cabe la menor duda que para lograrlo debemos cumplir y hacer cumplir la ley sin titubeos ni medias tintas”, apuntó, Lili Campos.

Durante su discurso, la presidenta municipal reconoció el esfuerzo y dedicación de las mujeres y hombres policías que día a día portan el uniforme con dignidad y espíritu de servicio, los exhortó a seguir sumando esfuerzos, se comprometió a mejorar sus condiciones laborales y brindarles las herramientas necesarias, así como capacitación para que puedan realizar su trabajo de la forma más eficaz posible y así atender los delitos que más preocupan a los habitantes como el cobro de derecho de piso, la extorsión, los feminicidios, el vandalismo y el robo.

En el evento estuvieron Kira Iris San, Diputada de la XVI Legislatura; Lucio Hernández González, Secretario de Seguridad Pública del Estado; José Martín Gutiérrez Martínez, Comandante del vigésimo tercer Batallón de Infantería de Marina; José Luis Vázquez Araiza, Comandante de la 34 Zona Militar; James Tobin, Coordinador de la Mesa de Seguridad; Rodolfo Reyes Galindo, Coordinador Regional de la Guardia Nacional en Solidaridad, así como los regidores electos que conforman el nuevo cabildo municipal y ciudadanía en general.