Playa del Carmen, 27 de abril 2022.- Padres de familia deben mantener una estricta vigilancia en los menores de edad sobre el uso de dispositivos móviles y sus contenidos, para evitar que sean víctimas de algún delito, indicó la directora de la agrupación “Mamá Digital”, de la Riviera Maya, Lilia Mayagoitía.

Recomendó a los padres de familia descargar aplicaciones o juegos en los dispositivos y evitar que los niños jueguen en la nube, debido a que ahí es donde se genera comunicación con personas que comenten actos delictivos.

“Si le vas a dar un dispositivo a tu hijo acompáñalo, no lo dejes nunca solo, tienes que ver que está visualizando, si tú le estás dando un juego, que sepas en qué consiste, porque si tiene acceso Internet, no es lo mismo tener un juego descargado, y que no tengas acceso al Internet.

“Cuando ya juegas en la nube, o navegas por Internet, ahí pueden llegar personas incorrectas que pueden entablar comunicación a tu hijo, por eso es muy importante acompañar a tus hijos todo el tiempo, hasta que ya tengan una conciencia”, aconsejó.

Lilia Mayagoitía añadió que el tiempo recomendado en el que los pequeños deben de estar en una pantalla de un dispositivo es de una hora al día, o en su caso, que su uso sea escalonado y no continuo. (Infoqroo)