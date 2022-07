Playa del Carmen, Solidaridad a 26 de julio del 2022.- Con la finalidad de seguir impulsando la actividad turística desde el gobierno municipal de Lili Campos, se aprobó en la Vigésima Primera Sesión Ordinaria de Cabildo implementar un registro actualizado de los prestadores de servicios turísticos del municipio en la plataforma estatal de la Secretaría de Turismo (Sedetur), acompañado de la aprobación de un convenio de coordinación de acciones policiales en materia de seguridad pública con el gobierno estatal.

Asimismo, en dicha sesión se aprobó iniciar con los trámites que redundarán en una promesa de compraventa de 16 predios propiedad del Ayuntamiento de Solidaridad por parte de Fonatur que servirán como paso del derecho de vía del Tren Maya “Esto no quiere decir que el tema ambiental no importe, si no que estamos dando seguimiento al proceso que podría significar un beneficio para los solidarenses” aclaró la munícipe.

En la misma sesión se aceptó la donación de 10 motocicletas por parte de Rosa Elvira Herrera Ortíz al Ayuntamiento de Solidaridad , para que se puedan brindar mejores servicios a habitantes y visitantes del municipio de Solidaridad, mediante su uso en áreas operativas tales como Desarrollo Urbano, Fiscalización, Transporte Público y Zofemat, para agilizar los trámites de dichas áreas y facilitar la movilidad de los funcionarios públicos.

El cabildo también acordó entregar en comodato al Instituto del Deporte del municipio de Solidaridad el predio donde se ubica la “Unidad Deportiva Mario Villanueva” sin incluir los locales comerciales, para que dicho Instituto pueda administrar de manera legal dichas instalaciones. En ese tenor y en defensa de los derechos humanos, también se aprobó el pago para la restitución de daños en respuesta a la recomendación CDHEQROO/15/20/2019/III.

En reconocimiento a las labores de colaboración en materia de bienestar animal con la Asociación Civil S.O.S. EL ARCA la presidenta y autoridades municipales suscribirán un convenio en representación del Ayuntamiento de Solidaridad para continuar trabajando con la asociación cuya labor ha permitido el rescate de cerca de cuatro mil gatos y perros, así como la adopción de poco más del 73 por ciento de ellos.

Finalmente, con motivo de que el próximo 28 de Julio se conmemorará el 29 aniversario del municipio se votó por la integración de la Comisión de la Cortesía, para la recepción de las personas titulares de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial en el marco de la tercera sesión solemne del Ayuntamiento de Solidaridad, que se celebrará en la Explanada Cívica 28 de Julio, en estricta vigilancia de los protocolos de seguridad y sanitarios.