Playa del Carmen, 14 de febrero 2022.- Los seleccionados nacionales de para tiro con arco, Lya Daniela Sánchez Tadeo y Omar Echeverría Espinoza participaran del 18 al 27 de este mes en Mundial Dubái 2022, en la categoría abierta de arco compuesto individual, y en equipo mixto, en lo que será el inicio de su camino a los Juegos Paralímpicos de Paris 2024.

Omar Echeverría, quien estuvo en Tokio 2020, dijo que, desde su regreso del país asiático, no ha dejado de entrenar, pues está enfocado en el Mundial en Dubái.

“En mi categoría hay arqueros buenos y experimentado, lo cual al competir con ellos me sirve de fogueo y ayuda a mejorar”, señaló.

Número uno de la clasificación nacional en su categoría y campeón Para Panamericano 2021, mencionó que tira en estos momentos un promedio de 670 a 680 puntos, cuando a nivel mundial, las máximas puntuaciones actuales están en 720, pero con un estandarizado de 700 unidades.

A su vez, Lya Sánchez Tadeo expresó que combina la escuela con su preparación, pues pretende mejorar la puntuación para estar entre las mejores del mundo.

De 16 años de edad, la subcampeona Para Panamericana 2021, ubicada entre las cuatro mejores mexicanas y la más joven de todas, dijo que tira entre 660 y 668 puntos, pero el ranking mundial es de 670 a 675 puntos, por lo que está a unas cuantas unidades de los primeros lugares.

“En Emiratos Árabes Unidos me veo entre las primeras ocho. Me he preparado para pelear los primeros lugares”, indicó.

Hilda Mitchell Martell, entrenadora de los arqueros quintanarroenses, destacó que Lya y Omar mantienen una puntuación constante desde el proceso selectivo al Mundial de Dubái, efectuado en noviembre pasado, y estos meses los han empleado a mejorar detalles.

De mantenerse así auguró que cumplirán con una destacada actuación en el Mundial y posteriormente estarán enfocados en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Chile 2023. (Infoqroo)