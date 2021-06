Playa del Carmen.– Están resueltos el 82% de los más de 18 mil asuntos que más de 12 mil 100 ciudadanos han planteado a Carlos Joaquín en las 32 audiencias “Platícale al gobernador” que se han realizado en los 11 municipios de la entidad.

Hoy tengo el gusto de atender a las y los quintanarroenses en la Audiencia Pública #PlatícaleAlGobernador en #PlayadelCarmen, donde entregamos títulos de propiedad a las familias playenses. En total hemos entregado 6,000 títulos en todo el estado. #JuntosSaldremosAdelante pic.twitter.com/SGyKxbUUoh — Carlos Joaquín (@CarlosJoaquin) June 26, 2021

Este sábado se llevó a cabo en Solidaridad la audiencia pública número 33 “Platícale al gobernador”, donde Carlos Joaquín y su gabinete atendieron a la ciudadanía, contando con los filtros y medidas sanitarias establecidas por el sector salud para el cuidado de los asistentes.

En la cuarta audiencia realizada en Solidaridad, los ciudadanos fueron atendidos por el gobernador de Quintana Roo de forma directa, cara a cara, en el domo de la escuela secundaria técnica número 29 “José González Zapata” en Playa del Carmen.

En esta audiencia pública el gobernador Carlos Joaquín atendió a cada uno de los ciudadanos asistentes que plantearon un total de 125 asuntos, principalmente de gestión social, obra pública, educación, jurídicos, vivienda, agrario, salud, trabajo, económico y seguridad.

Carlos Joaquín expresó que de las 32 audiencias previas 4 se han hecho en Othón P. Blanco, 3 en Cozumel, 4 en Benito Juárez, 3 en Solidaridad, 3 en José María Morelos, 2 en Felipe Carrillo Puerto, 3 en Isla Mujeres, 3 en Lázaro Cárdenas, 3 en Tulum, 2 en Bacalar y 2 en Puerto Morelos.

En la audiencia de hoy participó el gabinete estatal, la Fiscalía General y el ayuntamiento de Solidaridad.

En respuesta a los planteamientos, aquí mismo se entregaron sillas de ruedas para adultos, láminas, andaderas infantiles, silla PCI para personas cuadripléjicas, apoyos alimentarios, actas de nacimiento, y se dio seguimiento a carpetas de investigación, a juicios laborales, solicitud de empleos, apoyo a la vivienda y apoyo económico.

🔴📹 #EnVivo Para brindar certeza jurídica a las familias de #PlayaDelCarmen, el gobernador Carlos Joaquín entrega títulos de propiedad de la Sedetus al iniciar la audiencia pública Platícale al Gobernador. #JuntosSaldremosAdelante🙌🏻 https://t.co/m9hDIQxq6n — Comunicación Quintana Roo (@ComunicacionQR) June 26, 2021

Estas audiencias “Platícale al Gobernador” son organizadas por la Secretaría de Desarrollo Social, cuya titular es Rocío Moreno Mendoza, en las que junto con los titulares de las diferentes secretarías Carlos Joaquín atendió decenas de hombres y mujeres de distintas edades sobre sus necesidades para ofrecerles las mejores soluciones.

Previo al inicio de la audiencia, el titular del Ejecutivo entregó 8 títulos de propiedad a beneficiarios de Solidaridad, que obtienen con ello certeza jurídica para su patrimonio.

“Este es un programa que hacemos a través de SEDETUS y de AGEPRO. Tenemos para seguir adelante con el programa, más de 6 mil títulos se han entregado y vamos por más, tenemos que llegar por lo menos a 10 mil títulos en el estado” explicó Carlos Joaquín.

“Estoy muy contenta por la atención que he tenido en este día, por la entrega de mi título que he estado esperando y que ya me lo entregaron. Además, pude exponerle al gobernador el caso de mi esposo y me dieron la atención, me dijeron que le van a dar seguimiento y prioridad y yo les creo” señaló la señora Lourdes Zetina.

Por su parte la señora Yaritzi Gómez, señaló que su hijo tiene muchas enfermedades. “el gobernador me apoyó con una andadera para que por sí solo se pueda movilizarse mi pequeño, él tiene muchas enfermedades que afectan en su desarrollo psicomotor entre otras cosas más” afirmó.

Durante esta audiencia “Platícale al gobernador” participaron los titulares de las secretarías del gabinete estatal, la Fiscalía General del Estado y el Ayuntamiento de Solidaridad.

cgc.qroo.gob.mx

qroo.gob.mx