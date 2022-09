Playa del Carmen, Solidaridad, 22 de septiembre de 2022.- Autoridades de los tres niveles de gobierno constataron los avances que tiene la construcción del Centro de Justicia para Mujeres, gestionado por Lili Campos desde que era diputada local e impulsado ahora como presidenta municipal, cuya primera etapa deberá concluir el 31 de diciembre próximo.

Lili Campos afirmó que, desde el inicio de su gobierno, se lucha por la erradicación de la violencia de género, familiar, contra las mujeres, para que levanten la declaratoria de alerta de género vigente desde el año 2017. “Solidaridad no se lo merece, porque nuestras familias no deben ser violentadas, nuestras mujeres no deben sufrir violencia. Vamos a luchar siempre por ser libres de todo maltrato; agradezco al fiscal Oscar Montes por su gran apoyo”, expresó la presidenta municipal.

Enfatizó que Quintana Roo, en coordinación con el gobierno federal y municipal, construye -con poco más de 54 millones de pesos- el segundo Centro de Justicia para Mujeres en el estado, ubicado en la Avenida Sur entre 115 Norte y calle Xpu-ha. “Ya se acabaron los discursos vacíos, hoy son realidades, hoy hay congruencia, lo que decimos lo hacemos. En Solidaridad defendemos, apoyamos y cuidamos a nuestras mujeres con hechos concretos”, añadió Lili Campos.

Con la representación del gobernador Carlos Joaquín, la titular del Instituto Quintanarroense de la Mujer, Silvia Damián López, reconoció el esfuerzo de la presidenta Lili Campos por impulsar el proyecto del Centro de Justicia para Mujeres, además de crear cuatro puntos violeta para mujeres maltratadas o violentadas, el último cuenta con el apoyo de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), aunado al reforzamiento del grupo Especializado de Atención a la Violencia Familiar y de Género (Geavig) dependiente de la corporación policiaca de Solidaridad.

Por último, el fiscal Oscar Montes de Oca puntualizó que con la construcción del Centro de Justicia se romperá el círculo de violencia y continuará el empoderamiento de las mujeres, atendiendo a Solidaridad, Puerto Morelos, Tulum y Cozumel. El edificio, en su primera etapa, atenderá los temas de alerta y violencia de género, tendrá de 2 mil 57 metros cuadrados de construcción y a la fecha se tiene un avance del 100 por ciento en desmonte, despalme, relleno, limpieza, limpieza y nivelación del terreno, así como en pozos pluviales, excavación de barda perimetral, excavación para oficinas, 80% en plantilla de cimentación y dados, barda perimetral, excavación de cisterna 90%.