Playa del Carmen, 30 de Mayo 2022.- El Ayuntamiento de Solidaridad propuso la creación de la Secretaría Ejecutiva de Protección Integral para proteger y dar seguridad a niño y adolescentes además de poder acceder a recursos económicos para la generación de programas en beneficio de este sector vulnerable indicó el sexto regidor, Rodolfo del Ángel Campos.

El funcionario aseguró que hacer realidad este organismo permitirá dar atención integral a cualquier caso de vulneración de derechos de niños y adolescentes.

“Es un grupo vulnerable, donde todos los servidores públicos debemos de trabajar para garantizar la seguridad de ellos y precisamente este sistema se avoca a hacer esto, pero si no tiene esa personalidad jurídica, pues no puede realizar las tareas que tiene encomendadas dentro de la ley y del reglamento.

“Pero además de esto, existen recursos a nivel federal que pudieran ser bajados a través de una tramitología, pero quien lo debe de hacer es la Secretaría Ejecutiva, pero si no existe, porque no hay esa figura dentro de la organización municipal entonces no podrá hacerse, el crear esta figura para garantizar la seguridad de los niños y adolescentes”, dijo.

Del Ángel Campos explicó que deberá de modificarse el artículo 21 y adicionar sección 13 del reglamento orgánico de la administración pública del Municipio de Solidaridad, para que a nivel municipal exista una Secretaría Ejecutiva de Protección Integral a este sector. (Infoqroo)