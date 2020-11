Playa del Carmen 19 de Noviembre.- Apoyar a la reactivación económica de la comunidad artística ha sido siempre una prioridad del gobierno de la presidenta municipal, Laura Beristain Navarrete. Prueba de ello es el hecho de que Solidaridad es el único municipio en el estado en haber sido beneficiado por el Programa de la Secretaría de Cultura Federal (PROFEST), gracias a la gestión que se realizó ante la Secretaría de Cultura Federal, por medio del Instituto Municipal de Cultura y Artes y el Consejo de Promoción Turistica de Quintana Roo, para llevar a cabo este año el ya tradicional Festival de Jazz de la Riviera Maya, ahora en una versión digital, a causa de la circunstancia epidemiológica que se vive actualmente.

La primera Edil, al respecto, aseguró que este festival beneficiará a 123 artistas de Solidaridad y contará con cinco actividades de formación, como charlas o talleres gratuitos, así como 59 presentaciones alternas de bandas locales en el escenario principal en Playa Mamitas, que reforzarán las opciones de sano esparcimiento, acercamiento a la música y un sentido de apropiación y pertenencia, no sólo para el ámbito turístico sino también el social, económico y cultural de nuestro municipio.

El elenco de estas actividades alternas está conformado por Enrique Toussaint, Francisco Lelo de Larrea, Trío LariFerPo, Antonio Malacara, Erik Montenegro, Renata Rivera, Vinaheel, Micrón trío, Hijos de Carmen, Alfonso Miranda Quartet, Jam Session Band, Fidel González M Jazz Band, Pepo Menchaca, Óscar Vallejo y Luh Berumen, Gala Stohler, Tamara Project, Vatos King, Big Band PDC, Take One, Señor Vitalis, New Crazy Company, Leclé, Funky Dumpy, Jazz Power trio, Pastor, Mendez González Trío, Pastor, Méndez González Trío, MoraJazz Project y Conexión Natural, entre otros.

La primera edición del Riviera Maya Jazz Festival se llevó a cabo en el año de 2003 y se han presentado artistas de talla mundial como Celso Piña, Earth, Wind & Fire, Natalia Lafourcade y Chick Corea & The Vigil; y es considerado como uno de los diez más importantes a nivel mundial.

El gobierno municipal, a lo largo de estos 17 años, ha tenido la oportunidad de hacer mancuerna en realización de los eventos alternos en los años 2014, 2015, 2018, 2019 y, ahora en el 2020, colaborará en la coordinación de conciertos y actividades de formación en línea, para dar continuidad y fortalecer este gran evento.