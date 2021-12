PLAYA DEL CARMEN, 2 de diciembre (Infoqroo).- La solicitud de las cámaras empresariales de Solidaridad, para modificar la ruta del Tren Maya en Playa del Carmen, se atenderá durante las reuniones del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, aseguró el gobernador Carlos Joaquín González.

El mandatario afirmó ser partidario de que las obras del Tren Maya “no atraviesen las ciudades”, y anticipó que en la próxima reunión con el titular de Fonatur se atenderán las opiniones.

“No he tenido oportunidad de hablar con Fonatur, seguramente será la próxima semana, y tocaremos el tema. Soy partidario de no partir las ciudades, cuando se hizo el plan original pedí que no atravesará Cancún. Aquí el paso es elevado, seguirá siendo una vía como la que ya tenemos, pero vamos a escuchar lo que la dependencia tenga que decir al respecto”, indicó.

En cuanto al cierre de operaciones turísticas para fin de año, el gobernador anticipó que se esperan ocupaciones hoteleras de hasta 95 por ciento, y llenos para el inició de 2022.

“Vamos muy bien, la semana pasada tuvimos 80 por ciento de ocupación, esperamos un fin de año de 90 a 95 por ciento, y cerrar y principios de año llenos en algunos lugares, lo que ayudará a la recuperación del empleo y economía del estado”, añadió.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía para no relajar las medidas sanitarias contra la covid-19 durante las fiestas decembrinas, y anticipó que, si bien no hay presencia de la variante Ómicron en la entidad, no se puede descartar que llegue al estado, a través de los aeropuertos.

El gobernador manifestó lo anterior en conferencia de prensa al concluir la entrega de patrullas y unidades de seguridad pública para el municipio de Solidaridad.