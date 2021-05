Solidaridad, Quintana Roo.- Luego de su contundente triunfo en el debate de ayer en la capital del estado, Laura Beristain, candidata de la coalición Juntos Haremos Historia, convocó a los militantes y a los simpatizantes a redoblar esfuerzos en estos últimos días de campaña, para convencer a más ciudadanos a votar por la consolidación del proyecto de la Cuarta Transformación en Solidaridad.

“Sin duda vamos a ganar la elección del 6 de junio, y será a nuestra manera, pacíficamente y con mucho orden, como las veces anteriores con el apoyo masivo de nuestra gente.

“Tenemos que consolidar la transformación en Solidaridad para terminar de arrancar de raíz el régimen corrupto del PRIAN, colmado de injusticias y de privilegios”, adelantó Laura Beristain.

La convicción y la fuerza de la gente está con nosotros y con el modelo de gobierno humanista que vamos a desempeñar nuevamente a partir de septiembre, precisó la morenista.

“Nuestros adversarios saben bien que somos perseverantes y de convicciones firmes. Ya lo he dicho durante nuestra campaña: no se puede vencer a quien no se rinde”, aseguró Laura Beristain.

Finalmente, convocó para hacer voto parejo por Morena, en familia, todos juntos y desde temprano para defender a “ya saben quien”, de los intereses oscuros del PRIAN.