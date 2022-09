Playa del Carmen, Solidaridad, 22 de septiembre del 2022.- Con el objetivo de ofrecer espacios y oportunidades para que jóvenes universitarios emprendan, el gobierno de la presidenta Lili Campos realizó la feria “Emprendedores Unidos” con la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID), Campus Playa del Carmen, a través del Sistema DIF Solidaridad.

En el evento, estudiantes de las diferentes carreras exhibieron sus proyectos de emprendimiento. La directora general del DIF Solidaridad, Adriana Cazales Durán, expresó que ser joven no es sinónimo de no saber, o falta de madurez para asumir retos. “Ser joven no es un pretexto y no puede ser un obstáculo para nadie, nuestra presidenta Lili Campos si en algo cree hoy, es en la juventud. Por eso, cuando encuentran oportunidades y triunfan, sentimos una alegría honesta”, destacó.

Por su parte, el director de Relaciones Públicas del DIF, Rafael Macías Sánchez manifestó que una prueba de las oportunidades que hoy tienen las y los jóvenes de demostrar su capacidad se ve en la presidenta honoraria del DIF, Rosita Escobedo Campos, que pese a su juventud hoy lleva con gran responsabilidad esta encomienda.

“Hoy los felicito y les invito a que no se rindan, que luchen por sus sueños. Emprender no es sencillo, pero sin duda, la perseverancia siempre alcanza el éxito”, dijo.