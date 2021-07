Playa del Carmen, 24 de julio.- Héctor González Rodríguez, director de Salud Física y Mental de Solidaridad, dijo que luego de un buen inicio con la vacunación para aquellos de 30 a 39 años, disminuyó considerablemente, incluso estadísticamente, de acuerdo con cifras oficiales que se tienen para determinar el número de vacunas que se envían al municipio, faltan aún muchos.

La invitación, indicó, es acudir a vacunarse en primera dosis en alguno delos tres módulos, en el edificio de Cenaltur en Real Ibiza, en el domo de la unidad deportiva de la Colosio y en el palacio municipal nuevo, de ocho a 18 horas. Seguirán hasta el martes.

“Hay que vacunarse, pues cada vez es mayor el número de contagios en jóvenes y el 85% de los casos es de gente que aún no está vacunada. No hay que hacer caso a comentarios y mitos de que las vacunas no ayudan o de que unas son más eficientes que otras. Todas cumplen con la misma función y efectividad pese a ser de distintos laboratorios”, añadió.

Entrevistado por QFM, insistió en que es necesario que la gente se vacune, pues de no llegar al 85% de la población no se obtendrá el efecto de rebaño y objetivo de la estrategia nacional de vacunación no se cumplirá.

“Hay que ver la vacunación como una medida que coadyuva contra la pandemia, y en especial de que cada vez hay más variantes, surgen mutaciones, por lo que es necesario estar protegidos”, añadió.

González Rodríguez también recalcó que no por el hecho de estar vacunados, relajemos las medidas y protocolos de salud, como dejar de usar el cubrebocas, no guardar la sana distancia y evitar las aglomeraciones, pues recordó que aún podemos ser portadores y contagiar.

Por último, dijo que el gobernador Carlos Joaquín González confirmó que del 5 al 13 de agosto comenzarán a vacunar a jóvenes de 18 a 29 años de edad.