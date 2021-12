PLAYA DEL CARMEN, 7 Diciembre (Infoqroo).- La Asociación de Hoteles de la Riviera Maya (AHRM), junto con organismos empresariales y cuerpos colegiados, destacó la disposición de la Presidente Municipal, Lili Campos Miranda para recuperar el espacio público y ordenar el comercio ambulante a lo largo de la emblemática 5ta. Avenida de esta ciudad.

“Despejar la 5ta. Avenida de vendedores ambulantes significa no sólo proveer espacio público de calidad para el ocio y la movilidad peatonal, sino también garantizar los derechos del comercio establecido y las oportunidades de empleo formal”, comentaron en una carta abierta nueve organismos empresariales y civiles con presencia en Playa del Carmen y la Riviera Maya.

El dirigente de la AHRM, Toni Chaves destacó que este ordenamiento no solo genera una mejor imagen urbana, sino también beneficia a los miles de turistas que visitan la zona y contribuye a brindar un mayor clima de seguridad.

“Nos sentimos muy contentos al constatar los esfuerzos, no solo de las autoridades municipales, sino el compromiso del Gobierno del Estado y de la Federación, con el reciente arribo del batallón turístico de la Guardia Nacional, de hacer de Playa del Carmen y de la Riviera Maya destinos más seguros”, resaltó.

En ese sentido, las asociaciones y colegios mostraron su confianza en que las acciones tomadas en el primer tramo de la 5ta. Avenida se extenderán, en el corto plazo, a todo lo largo de la misma y de manera permanente, así como adelantaron su deseo de sumarse a este esfuerzo de poner orden a la zona turística y urbana más importante de la Riviera Maya.

“Invitamos a la alcaldesa y al Cabildo a seguir buscando soluciones en conjunto para resolver el problema del ambulantaje en áreas públicas, garantizando la legalidad y los derechos de terceros afectados, derechos que también se deben garantizar al proponer zonas de reubicación”, puntualizaron.

“Los empresarios estamos comprometidos con el gobierno municipal en la búsqueda de soluciones para éste y otros retos que enfrenta nuestra ciudad”, destacaron organismos como la AHRM, el Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya (CCE), y la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Playa del Carmen, entre otras instancias.

El empresariado solidarense había mostrado su preocupación por obras y modificaciones hechas en esa zona de esta ciudad, principalmente en la anterior administración municipal, encabezada por Laura Beristáin, con quien mantuvieron serias discrepancias al no estar de acuerdo con esos cambios que, en su opinión, perjudicaban su operatividad e ingresos.