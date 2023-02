La presidenta municipal, Lili Campos Miranda afirmó que se redoblará el trabajo en equipo, entre los tres órdenes de gobierno, para mantener la paz y la tranquilidad en Solidaridad.

Durante el informe semanal, la alcaldesa afirmó que el asesinato de los fiscales no quedará impune, se apoyará a los familiares y se hará cumplir la ley.

“Vamos a redoblar esfuerzos, trabajaremos para que exista orden, trabajamos en coordinación con la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Marina, la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía General de la República, la policía estatal y, por supuesto, con nuestra fuerza de policía municipal”, advirtió.

Con firmeza puntualizó que no permitirá que haya desorden en Solidaridad, tampoco se cederá ante las presiones de quienes no cumplen con la ley ni de quienes no aporten estabilidad al municipio.

“Habrá más acciones contundentes en materia de seguridad y de orden en todos los bares y restaurantes, con el objetivo principal de ofrecer paz y tranquilidad a los solidarenses” expresó.

Visita de inspección a los pocos de captación que se construyen

Por otra parte, la Presidenta Municipal afirmó que esta semana hará un recorrido para conocer los avances de los cinco pozos de captación, que permitirán un incremento en el suministro de 200 litros por segundo en la ciudad, evitando desabasto de agua potable en los hogares y en los centros de hospedaje de la zona turística, mejorando la calidad en el servicio y en la vida de los habitantes de Solidaridad.

Sostuvo que el compromiso es renovar los servicios para satisfacción de la población en general y visitantes a este destino turístico.