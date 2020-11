Cancún 17 de Noviembre.- A la falta de planeación, no a los huracanes ni a la pandemia, atribuye Lenin Amaro Betancourt el atraso en los trabajos de la 5ª Avenida de Playa del Carmen.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya reclamó que en que en reciente reunión que la presidenta municipal Laura Beristain Navarrete sostuvo con empresarios sobre esa obra, no fueron invitados el CCERM ni la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, que tendrían que haber estado presentes para conocer el actual estatus de la obra y las decisiones que se tomen sobre el tema.

En entrevista con Pulso AM recordó que la obra, que debió terminarse en septiembre pasado, apenas tiene 50% de avance cuando ya “tenemos encima la temporada decembrina”.

Queremos que se apure la obra y se mejore la calidad, porque lo que están instalando es de mala calidad, dijo.

“Esta obra no fue pedida por nadie y se llevó a cabo con la advertencia del sector empresarial (de que no se terminará a tiempo), por fortuna el huracán Delta nos trató bien, no hubo retrasos, pero no ha habido gente trabajando en tiempos normales, eso es lo que pasa, y dicen que no les pagan. Es un problema de recursos y de calidad, ya está fuera de plazo de la entrega del contrato, las penalizaciones se deben aplicar”, comentó.