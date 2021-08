Playa del Carmen, 10 de agosto.- Cada mañana, los habitantes de Misión de las Flores se enfrentan a la falta de transporte público para salir de su zona habitacional a sus centros laborales ubicados en los alrededores del primer cuadro de la ciudad.

Habitantes de dicho fraccionamiento ubicado al poniente de la ciudad, por las mañanas no pueden acceder a un asiento en el transporte público porque las unidades pasan a su máxima capacidad luego de haber subido primero a otros pasajeros, quienes habitan aún más al poniente de la ciudad, es decir, en Villas del Sol.

Lo anterior ocurre principalmente en el cruce de la avenida CTM con Lilis, o incluso, en los paraderos que se encuentran frente al fraccionamiento Real Ibiza, a unos 500 metros de Misión de las Flores.

“Llevo esperando más de 40 minutos, esto es siempre la problemática, raíz de la pandemia porque no pueden subir más gente y siempre me provoca problemas en mi trabajo, hoy por ejemplo me van a regañar, me van a regresar, no sé”, dijo Héctor Martínez, trabajador, quien al final tuvo que caminar a otro punto de la zona mencionada con la esperanza de poder tomar algún tipo de transporte público.

Este problema se registra principalmente de las 7 a las 10 horas, cuando cientos de trabajadores buscan llegar a sus centros laborales. Tanto combis del sindicato de taxistas Lázaro Cárdenas del Río, cómo el servicio urbano de Transporte Unidos del Carmen (Tucsa), cuando pasan por dicho punto les dicen a las personas que ya no las pueden subir porque van llenos.

Conforme las horas pasan, las unidades comienzan a pasar con lugares disponibles, sin embargo la hora de entrada a los trabajos de la personas ya ha pasado. Una situación similar ocurre por la tarde, pero ahora en el centro de la ciudad, donde miles de trabajadores ahora buscan regresar a sus hogares, pero en dicha zona de la ciudad hay más opciones de transporte.

De acuerdo con la Dirección de Transporte, esto ocurre por la imposición sanitaria por el Covid-19, que no permite que las unidades vayan a más del 75% de su capacidad.