Playa del Carmen, Quintana Roo, a 08 de junio del 2021.- Con una gran respuesta por parte de la ciudadanía, este martes dio comienzo la aplicación de la segunda dosis de la vacuna Pfizer contra la Covid-19 a adultos de 50 a 59 años, la cual es realizada por la Secretaría del Bienestar, con el apoyo logístico del gobierno de Solidaridad, en los módulos ubicados en Cenaltur, en la Unidad Deportiva Colosio y en la secundaria Luz María Zaleta en Villas del Sol.

En dichos puntos, los beneficiarios agradecieron este esfuerzo gubernamental realizado durante el primer día de vacunación, el cual transcurrió sin ningún contratiempo. “Ahora me siento más segura y contenta porque me siento más protegida con esta vacuna, aunque no debemos bajar la guardia y seguir usando el cubrebocas”, dijo la señora Lucila Carvajal, vecina de la colonia Villas del Sol, en el módulo de Cenaltur.

De igual forma, la señora Teresa Ortiz, vecina de Villas de Sol, quien asistió al módulo de la secundaria “Luz María Zaleta”, dijo estar tranquila y ser afortunada por recibir la segunda dosis, por lo que invitó a todos los adultos mayores a asistir a su módulo para completar la inmunización contra la Covid-19.

mivacuna.salud.gob.mx El director de Salud Física y Mental, Héctor González Rodríguez informó que mañana 9 de junio se estará aplicando la vacuna a personas que hayan recibido la primera dosis el segundo día de la pasada aplicación, por lo que instó a la ciudadanía a asistir con la documentación que se solicita: copia de CURP, comprobantes de domicilio y de la primera aplicación, y formato impreso del registro de vacunación, que puede tramitarse en el sitio:

A este llamado se suma la recomendación de llevar ropa y calzado cómodos, uso obligatorio del cubrebocas, sano distanciamiento en todo momento, no ingerir alimentos en el lugar y mantenerse hidratados.

Por su parte, a los adultos de 50 años que aún no han recibido su primera vacuna, se les invita a mantenerse atentos a los canales oficiales del Gobierno de Solidaridad, donde se brindará información acerca de esto una vez que lo determine el Plan Nacional de Vacunación.