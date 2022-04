Playa del Carmen, 18 de abril 2022.- La candidata a diputada por el Distrito 10, Kira Iris de la coalición “Va por Quintana Roo” del PAN, PRD y Confianza por Quintana Roo, resaltó que su campaña será de respeto y la gente de Solidaridad es la que va a decidir.

En conferencia de prensa que ofreció esta mañana, destacó que su campaña es de amor y no de odio, en donde pretende buscar la unidad y no la división; dónde buscará construir, no destruir con el diálogo, la comprensión la empatía.

Kira Iris estuvo acompañada de Eduardo Martínez Arcila, diputado coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado; Germán González Pavón, dirigente estatal del partido; y su suplente Danna Ramírez Saldaña.

En su mensaje, destacó que Solidaridad requiere de trabajo en equipo.

“Solidaridad quiere unidad, Solidaridad ya está cansado de políticos que hacen circo, al menos yo como ciudadana estoy cansada de ese circo; queremos ciudadanos con cargo y ciudadanos sin cargo, trabajando por el bien de nuestra comunidad y por nuestro Solidaridad”, puntualizó.

Reiteró que hoy, Solidaridad “está cansado de los malos gobiernos pasados como el de Laura Beristaín”, quienes le hicieron bastante daño al municipio.

Hoy en día, agregó, se busca una construcción y un diálogo con la ciudadanía, y eso “ya tengo claro que es lo que quiere el ciudadano”.

“Entiendo lo que piensa el ciudadano y porque le pido al ciudadano que ahora tenemos que trabajar en equipo, ahora tenemos que salir juntos a trabajar por la ciudad que queremos”, aseveró.

Kira Iris, mencionó ser una mujer de palabra, de compromiso y de trabajo, pero reconoció que “el pueblo pone y el pueblo quita, pues llegó el momento de que el pueblo decida, y que decida por ciudadanos con experiencia, con capacidad, con claridad, con compromiso”. (Infoqroo)