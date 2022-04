Playa del Carmen, 25 de abril 2022.- La candidata a diputada por el Distrito 10 de la alianza “Va por Quintana Roo” (PAN, PVEM y PRD), Kira Iris San presentó ante el Consejo Municipal del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) en Solidaridad una denuncia por violencia política de género contra quien resulte responsable.

La diputada estatal con licencia aseguró que ha sido el blanco de una campaña de desprestigio en contra de su persona a través de “publicidad pagada” en las redes sociales.

“La única crítica que he estado recibiendo es que no soy competente, o que no soy capaz para un cargo de elección popular, lo cual quieren inhibir al electorado para que yo pueda ejercer este derecho político electoral, y hemos demostrado, y lo hablo con todas las mujeres, que las mujeres tenemos talento, tenemos capacidad, podemos dirigir un país, un municipio”, dijo.

“Podemos ser buenas congresistas, somos el motor de nuestras casas, el motor de una sociedad, porque demeritar a una mujer, por el simple hecho de ser mujer”, agregó.

Kira Iris indicó que ninguna mujer debe de ser objeto de violencia y tampoco debe de ver minado su camino en el desarrollo de su vida laboral, social, y política. (Infoqroo)