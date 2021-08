Playa del Carmen, 30 Agosto.- La Presidente Municipal Laura Beristain Navarrete recibió una comitiva como parte del proceso de entrega-recepción, en donde externó su interés en que todo sea realizado dentro del marco jurídico y lo establecido por la ley vigente.

Un comunicado del Ayuntamiento agregó que la Alcaldesa refrendó su compromiso con la transparencia, ya que su gobierno siempre se ha conducido con estricto apego a derecho, siguiendo las premisas de no robar, no mentir y no engañar al pueblo.

“Todo se está haciendo, según los tiempos y en sujeción al orden jurídico, me siento tranquila de saber que, en cada una de las etapas del proceso, estamos cumpliendo a los ciudadanos y siempre actuaremos en consecuencia”, afirmó.

Como parte de la comitiva atendida por la presidenta Laura Beristain, acudieron Rodolfo del Ángel Campos, Juan de Dios Güitron Sánchez y Raymundo San Germán Guerra.

Previo al inicio de este proceso, de manera interna ya fueron hechos tres simulacros de entrega-recepción, y fueron presentados los avances en el Sistema de Entrega-Recepción en Línea (Sentre) con relación a los activos fijos, recursos humanos y todo lo que sea el ámbito de su competencia acorde al reglamento orgánico.

Todo lo anterior según lo determina la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, Ley de Entrega-Recepción y los reglamentos internos. (Infoqroo)