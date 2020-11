Playa del Carmen 12 de Noviembre.- El Municipio de Solidaridad, aunque no está subordinado al Mando Único -el Artículo 115 constitucional dicta que es facultad del municipio hacerse cargo de su policía-, la presidenta Laura Beristain Navarrete está convencida de que las tareas de seguridad y los retos que ello conlleva, no pueden resolverse de manera aislada, sino por el contrario, requieren del trabajo coordinado y de la suma de esfuerzos de todos.

“La seguridad de todos sus habitantes es primero, para ello, se suman esfuerzos entre los tres niveles de gobierno para garantizar la paz social y el combate efectivo a la delincuencia”; dijo. Y explicó que las responsabilidades encomendadas a la policía municipal preventiva son irrenunciables, pues por mandato constitucional recaen en el ámbito de competencia de la autoridad municipal, quien será la encargada de velar por la tranquilidad de sus habitantes”, reflexionó.

Recordó que no adherirse al Mando Único, fue resultado de diversos factores, uno de los principales: por recomendación del entonces Secretario de Seguridad Pública Federal, quien no veía el mando único como una solución a los retos de seguridad pública en nuestro país, puesto que en los lugares donde se implementó, no se observaron resultados tangibles de su eficacia.

Pese a no estar en este esquema propuesto por el Gobierno del estado, desde el primer día de su administración se ha trabajado de manera coordinada con la policía estatal, y con todas las fuerzas del orden federales apostadas en el municipio.

Los esfuerzos se orientaron a un fuerte esquema de capacitación policial con cerca de 100 cursos y talleres, muchos de ellos en materia de Derechos Humanos, para brindar un entorno seguro a las familias solidarenses.