Playa del Carmen, 22 de marzo 2022.– En los próximos días se sumarán dos denuncias a las 12 interpuestas en contra de la ex alcaldesa Laura Beristaín Navarrete de la cuenta pública del 2019, en su mayoría por el delito de peculado, las cuales suman aproximadamente 130 millones de pesos en detrimento de las arcas municipales informó el director de Control de Gestión de la contraloría del ayuntamiento de Solidaridad, Eduardo Arreguin.

El funcionario indicó que aún se encuentran en proceso de dictamen las 53 denuncias interpuestas ante la Contraloría Municipal durante la entrega recepción a 53 ex servidores públicos de la pasada administración

“En esta semana se van a interponer dos denuncias más por la probable participación en actos de corrupción, y un posible ilícito de sus funciones, con estas denuncias nos dan un total de 1 denuncias que tienen que ver con la cuenta pública y dos más que ya se interpusieron por la falta de entrega de documentación en el proceso de entrega recepción municipal, y otra más por el tema de los panteones y osamentas, nos da un total de 14 denuncias*.

Sobre las dos últimas denuncias que se remitirán ante la Fiscalía Anticorrupción son por un supuesto quebranto de casi 4 millones de pesos a las arcas municipales una por la contratación de un servicio de mejoramiento urbano, contratado por la dirección de Servicios Generales, en el cual no hay evidencias de las acciones realizadas y no cuenta con contrato y la otra es por capacitaciones para un binomio canino policiaco, en la cual hay anomalías en el proceso de adjudicación y no se encontró un documento que demuestre que sí se efectuó dicho entrenamiento.