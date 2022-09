Playa del Carmen, Solidaridad, 8 de septiembre de 2022.- Con el objetivo de dignificar los entornos laborales para los trabajadores, la presidenta municipal Lili Campos inauguró el comedor y una cancha deportiva dentro de las instalaciones de la Secretaría de Servicios Públicos, acompañada del titular Benny Millán Parra.

“Estamos dignificando las condiciones laborales, siéntanse orgullosos del trabajo que desempeñan, pero también que hoy están siendo tratados con dignidad. Valoro su trabajo y a cada uno de ustedes por lo que son, personas, solidarenses que aman a Playa del Carmen. Nunca permitan que este comedor se lo retiren, así pasen generaciones, esto es de ustedes. Asimismo, esta cancha deportiva es para ustedes, porque merecen tener un espacio para hacer deporte”, exhortó Lili Campos.

Por su parte, el secretario Benny Millán Parra destacó que, por fin, vieron culminado uno de los anhelos de los trabajadores de la secretaría, pues durante un tiempo estuvieron en la planeación de estas áreas.

“Hoy vemos consolidado el comedor proyectado desde hace 13 años, que por circunstancias no se pudieron llevar a cabo y hoy ya es una realidad. La renovación llegó, y es una beneficio más para los trabajadores, si no fuera por el apoyo que nos da la presidenta esto no sería posible. Todos estamos agradecidos, pues nadie le había dado seguimiento a este tipo de proyectos para los trabajadores”, explicó Benny Millán.