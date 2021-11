PLAYA DEL CARMEN, 1 de noviembre.- literalmente Laura Beristain Navarrete dejó cadáveres en el closet.

En conferencia de prensa, la alcaldesa Lilí Campo reveló que su antecesora, de extracción morenista, cometió diversas irregulares como el quebranto financiero por $575 millones de pesos y también dejó abandonados en una sala de velación 28 osamentas humanas en bosas de basura, posiblemente relacionadas con un fraude de doble venta de lotes en el panteón municipal, irregularidad que ya está en manos de la Fiscalía.

La zona ya fue acordonada y está bajo custodia de la Fiscalía General del Estado, reveló la edil, quien no descartó que los familiares de estas personas también acudan a interponer sus denuncias por lo ocurrido.

Lilí Campos dijo que tan solo en el ejercicio fiscal 2021-2021 la ex alcaldesa y hoy regidora LAURA Beristain habría incurrido en un quebranto financiero por 575 millones de pesos.

También dejó oficinas en mal estado, parque vehícular reducido, cuentas bancarias congeladas y litigios perdidos.

Lili Campos dijo que ya instruyó a sus colaboradores para interponer las denuncias correspondientes ante la contraloría municipal, como paso previo a posibles causas penales.

Precisó que se detectó el pago irregular de la nómina desde varias cuentas, mezclando conceptos. Dijo también que la nómina fue reducida en 30 millones de pesos en septiembre , lo cual despierta sospechas de que esa cantidad se estuviera pagando en los meses anteriores sin justificación alguna.

También descubrieron 44 pagos directos por cheque a nombre del oficial mayor por 37 millones de pesos, supuestamente para pagar la nómina en efectivo, pero sin respaldo contable.

Hallaron 96 contratos entregados por adjudicación directa, cuando por ley tocaba hacerlos por licitación por un monto de 85 millones de pesos.

Otros 22 contratos fueron firmados para la prestación de servicios, sin justificación, respaldo o solventación, por 264 millones de pesos.

Once contratos por obras públicas, incluida la remodelación de la Quinta Avenida, registraron modificaciones extraordinarias sin especificar en el dictamen técnico, a un costo de 128 millones de pesos.

Hubo contratos con “factureras” por 50 millones de pesos por supuestos servicios que no han sido acreditados.

La presidente municipal aseveró que el proceso de entrega-recepción terminó apenas el 29 de octubre por la falta de cooperación y transparencia, con secretarios o coordinadores que “huyeron” sin entregar, otros que escondieron la documentacion, entregaron información sesgada o incompleta.

Lo anterior, dijo, pues no querían que se supiera el mal estado en que dejaron al Ayuntamiento, con un parque vehicular “destrozado”, instalaciones en mal estado y patrimonio desaparecido; con apenas 28 patrullas funcionando y ocho camiones de basura en servicio.

“Esto explica el abandono de Solidaridad, en materia de seguridad y servicios públicos”, aseveró.

En cuanto a los recursos que dejaron, aclaró que en papel son 700 millones de pesos, pero de estos hay 500 millones que están congelados por juicios que se perdieron y un crédito fiscal por 200 millones de pesos.

Dejaron para nómina, mencionó, porque sería un delito llevárselo, pero todo lo demás buscaron la manera de gastarlo.

Pese a que la ley indica que los contratos solo pueden firmarse hasta el fin de la administración, hay contratos que heredaron hasta el 31 de diciembre y que les toca seguir pagando, por lo que ya investigan su utilidad.