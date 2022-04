Playa del Carmen, 12 de abril 2022.- La candidata del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a la gubernatura, Mara Lezama Espinoza, reiteró hoy que no le fallará a los habitantes del municipio de Solidaridad que reclaman seguridad y que esa deuda histórica con el pueblo será saldada.

“Saldaremos la deuda con las mujeres que sufren violencia de género, la que hay con las familias que pierden su patrimonio en una noche y con las comunidades que no tienen presencia policiaca”, indicó.

“Venimos a decirles que estamos haciendo un compromiso con Solidaridad, de trabajar por los jóvenes, por las mujeres y garantizar una vida digna”, añadió.

En mítines que encabezó en el parque Lázaro Cárdenas de Río de Playa del Carmen y en el domo de Puerto Aventuras, con los que arrancaron las campañas de Estefanía Mercado y Silvia Dzul, candidatas a diputadas de la coalición “Juntos Hacemos Historia” por los distritos X y IX, respectivamente, sostuvo que la marginación y desesperanza abonan al florecimiento de la violencia y la delincuencia.

“Con ayuda del Congreso destinaremos más presupuesto para contratar buenos policías, pero también atenderé con mano firme las causas sociales de la delincuencia, mejoraremos la investigación y la procuración de justicia para acabar con la impunidad”, subrayó.

A Estefanía Mercado y Silvia Dzul les dio la bienvenida “al lado correcto de la historia, a una alianza en la que no se miente, no se roba y no se traiciona al pueblo” y en la cual los servidores públicos creen en la obligación de brindar una vida digna, combatir la corrupción y garantizar la igualdad de oportunidades a todos los quintanarroenses.

Ante unos 4 mil seguidores reunidos en el parque Lázaro Cárdenas, sostuvo que su triunfo el 5 de junio permitirá barrer la corrupción para disponer de presupuesto para financiar los planes de gobierno y hacer una política diferente, caminando a ras de piso para escuchar a la gente, garantizar igualdad y equidad y asumir un rol proactivo para cortar la violencia familiar.

En Puerto Aventuras, ante 2 mil 500 personas, resaltó la participación de la mujer en política y pidió todo el apoyo para arrasar el 5 de junio y hacer posible que la Cuarta Transformación llegue a cada rincón del Estado, a las madres solteras, a todos y todas.

“Vamos a ganar y pintaremos el Congreso de Guinda, le duela a quien me duela y le cuadre a quien le cuadre, pero también vamos a tener a la primera gobernadora de izquierda, a la primera gobernadora de Morena en Quintana Roo y se llama Mara Lezama”, expresó. (Infoqroo)