Playa del Carmen, 11 de octubre.- El operativo conjunto desplegado en la zona turística por elementos de diferentes corporaciones civiles y militares que integran la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y Seguridad en Quintana Roo, permitió la detención de 36 personas relacionadas con delitos contra la salud

En un comunicado, la Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer que los detenidos, 35 hombres y una mujer, fueron puestos a disposición del Ministerio Público para iniciar las carpetas de investigación.

Asimismo, advirtió que los operativos “Playa Segura” se realizarán de manera permanente para recuperar espacios públicos.

La Fiscalía puntualizó que el operativo conjunto en playas del Municipio de Solidaridad, se desplegó en cumplimiento a diversas órdenes de investigación relacionadas con la venta de drogas en las playas de la Riviera Maya.

Asimismo, indicó que participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina Armada de México, de la Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública Estatal y Municipal, así como agentes de la Fiscalía General del Estado.

En el reporte, se precisa que les aseguraron diversas sustancias con las características de estupefacientes y psicotrópicos que están siendo analizadas por peritos en materia de química.

Además, se reveló que uno de los imputados intentó darse a la fuga nadando en el mar, pero la oportuna intervención de los elementos de la policía lo impidió y fue aprehendido.

Los detenidos fueron identificados como; Crescencio S.; Joel L.; Fernando C.; Guillermo I.; Natanel M. ; Wilberth P. ; Israel H. ; Israel M. ; Félix R.; Gadiel M.; Juan D.; Camilo M. ; Candelaria L. ; Celio R. ; Leobardo L. ; Marcos A.; Daniel Z.; Melchor S.; Ponciano R.; Carlos A.; Joel C.; Mario G.; Juan G.; Carlos R.; Charly G.; Alexsei S.; Omar C.; Juana D.; Iván C. ; Luis M. ; José P.; Hugo M.; Marcos C.; Josué M.; José G. y David S. (Infoqroo)