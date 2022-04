Playa del Carmen, 14 de abril (Infoqroo).- Leopoldo Cruz Navarro, director de Transporte y Vialidad en Solidaridad, informó que se realiza una encuesta con la ciudadanía para qué opine sobre el transporte público de Playa del Carmen y de acuerdo con ello, mejorar el servicio.

El funcionario sostuvo que la encuesta servirá para valorar la necesidad de implementar otorgar concesión para que nuevas empresas compitan en el servicio de transporte de pasajeros en el municipio.

“Los que vivimos en Playa del Carmen siempre hemos escuchado quejas, que, si el taxi no se detiene, no llega, que las combis que dan el servicio no lo llevan a todas las colonias, que Tucsa sólo tiene pequeñas rutas, en las que no abarca toda la ciudad y Puerto Aventuras”, indicó.