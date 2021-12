PLAYA DEL CARMEN, 9 Diciembre (Infoqroo).- La Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe sí recibirá las peregrinaciones del 11 de diciembre, con un aforo del 100 por ciento, pero respetando las medidas sanitarias por la COVID-19, informó su párroco, Bernard Queen, quien reconoció que el festejo a la Virgen es el “más peligroso” (sanitariamente) por la aglomeración que habrá de gente que no es tan educada como la que normalmente asiste a ese templo los domingos.

El sacerdote explicó que la iglesia, ubicada en la colonia Luis Donaldo Colosio, realizará las celebraciones eucarísticas respetando los protocolos sanitarios, así como el uso de cubre bocas, y priorizando la sana distancia entre los feligreses que acudan a celebrar a la Virgen de Guadalupe, al tiempo que reconoció que esta celebración puede ser la más peligrosa en medio de la pandemia.

“Si vamos a animarnos a hacer las procesiones claro con cuidado, cubre bocas, distancia, no tan aglomerado. No vamos a permitir a tanta gente como antes, yo voy a poner en el patio una pantalla grande, entonces la gente que no quepa en la iglesia puede ir al patio de atrás

De manera contradictoria, admitió que admitirán un aforo del 100 por ciento, reconociendo al mismo tiempo que la fiesta Guadalupana es la más peligrosa, porque llega a ese templo una aglomeración muy grande.

Y también, dijo, se trata de gente que no va a la iglesia, “y la gente que va normalmente los domingos, está educada, hace las cosas correctamente, no hay tanto problema”, explicó.

Finalmente, Bernard Queen dijo que replicarán las medidas en el resto de las celebraciones religiosas decembrinas, como Navidad y fin de año, donde las personas, dijo, están acostumbradas a cuidarse de la COVID-19.