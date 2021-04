Cancún, 29 Abril.- El Director de Salud Física y Mental de Playa del Carmen, Héctor González, pidió mantener la guardia en alta en el tema de la COVID-19, pues si bien lo contagios no ocurren de forma exponencial, continúan y por ello no debe haber tranquilidad.

En entrevista con la estación radiofónica QFM, recordó que los principales picos han tenido lugar después de fiestas, reuniones o aglomeraciones de personas, como en diciembre.

“Aproximadamente 15 o 19 días después de esos eventos tuvimos un aumento de más de 30 o 40 casos en un solo día; nuevamente sabíamos que se podía presentar ahora con la Semana Santa y de Pascual por las aglomeraciones de personas y así fue, llegamos a tener más de 35 o 40 casos en un solo día”, reconoció.

“Es importante hacer mención que esto no marca una tendencia, tuvimos picos en algunos casos, pero no es un crecimiento exponencial, no es para estar tranquilos, hay que vigilar mucho este tema independientemente de que ya pasó la temporada vacacional porque tenemos esta transmisión elevada bien documentada”.

Agregó que hay que tener en cuenta que el indicador de mayor peso es la ocupación hospitalaria que refleja la capacidad que tiene el sistema de salud municipal para atender a la gente que pudiera estar contagiada o enferma.

“Afortunadamente, si bien la ocupación hospitalaria aumenta, no ha superado el 16 por ciento, esto es, tenemos más de un 80% de capacidad”.

Dijo que ha sostenido reuniones con los titulares de las principales cadenas de autoservicios donde pueden ubicar un foco de transmisión, transportistas y comerciantes de la Quinta Avenida, todos ellos alineados a no favorecer las cadenas de transmisión y de seguir los protocolos, “pero aun así sabemos que donde hay gente puede haber contagios y hemos documentado el aumento de casos”.

Recordó que de llegar la gente a tener síntomas, principalmente más de tres asociados con la COVID-19, el municipio cuenta con cinco centros de salud, dos de ellos con unidades especializadas en la atención para pacientes respiratorios: los de Villas del Sol y el de Petén, pero aclaró que cualquier centro de salud brinda atención y manejo farmacológico ambulatorio si el paciente así lo requiere.

“El semáforo estatal nos indica que estamos en un color amarillo que consiste básicamente en la disminución de aforos y los mecanismos de mitigación que ya conocemos como la apertura gradual de ciertas actividades comerciales y económicas, más no sociales”, aclaró.

Recordó que a nivel nacional, Quintana Roo continúa en el color naranja del semáforo, lo que implicaría todavía mayores restricciones e

invitó a la gente a las próximas jornadas de vacunación que, dijo, van a captar mucha más gente que las anteriores.

“Específicamente en Playa del Carmen, más de 10 mil adultos mayores de 60 años se vacunaron y en la siguiente fase es casi el doble de adultos de 50 a 59 años, incluso más de esta población.

“Hay que estar muy atentos a los comunicados oficiales y sobre todo respetar los lineamientos de la convocatoria, hacerlo de manera ordenada en los tiempos especificados y hacer los registros como indica la Federación”, aconsejó.