Playa del Carmen, 11 de noviembre 2022.- La Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) obras que realiza el hotel Wyndham Alltra Playa del Carmen en la zona federal marítimo terrestre de Solidaridad por no contar con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y permisos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

De acuerdo con información preliminar a la que se tuvo acceso, el centro de hospedaje se ubica en la avenida Constituyentes con zona federal y según la obra, intentó colocar una barrera para frenar la erosión de su zona concesionada.

Hace apenas unos días, la obra fue reportada por la dirección municipal de Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), de Solidaridad, al afectar la zona del Recodo.

Alrededor del mediodía llegaron dos inspectores de la Profepa ingresaron al hotel, que antes se llamó Panamá Jack y Porto Real, para constatar los trabajos.

El primer sello se colocó en un quiosco y el segundo en el lecho marino donde ya tenían algunos avances de esta obra irregular, con el número de expediente PFPA/293/2C275/0022-2022.

La titular de la Zofemat, Lourdes Varguez Ocampo, explicó que los encargados de estos trabajos se empecinaron en realizarlos, a pesar de que se dialogó con ellos, pidiendo no seguir laborando dentro del mar.

“Quieren construir un tipo andador pero esa construcción dentro de la zona federal es prácticamente imposible, hemos estado detrás de ellos para que no la ejecuten, pero quien tiene que actuar directamente es la Profepa”, dijo.

Apenas la semana pasada se presentó la primera denuncia y se prohibió continuar con los trabajos, pero no hicieron caso y, en consecuencia, se presentó una segunda denuncia que motivó a la dependencia federal a intervenir.

“No podemos permitir que sigan creciendo sobre la playa porque no tienen ningún permiso ni se puede construir en la zona federal entonces si ha sido un dolor de cabeza con esta gente, de hecho los he estado presionando para que no continúen, pero tengo que estar atenta a lo que la Profepa establezca” manifestó la funcionaria municipal. (Infoqroo)