Cancún, 6 de noviembre.— El Plan Maestro original de la ciudad consideró siempre a Puerto Cancún y tenía no una, sino dos intersecciones, las cuales se dan, no por un capricho sino por una necesidad de conectividad, dijo Rafael Lang Uriarte, ex director del proyecto.

Ante las protestas de los colegios de arquitectos e ingenieros y del sector hotelero por la construcción de una glorieta en el acceso a Puerto Cancún del bulevar Kukulcán, promovida por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), dijo que el titular del Fondo, Rogelio Jiménez Pons, es una persona muy técnica que se apoya mucho en estudios, en especial para las obras de la zona hotelera.

En entrevista para Radio Fórmula, explicó que el objetivo de la infraestructura es dar un servicio a la ciudad y continuamente debe ser adecuada, de acuerdo con el movimiento y cambio continuo que se da.

De hecho, dijo que la empresa a la que Fonatur solicitó el estudio vial para esta intersección es una de las mejores del país, de modo que el proyecto está técnicamente bien proyectado.

“El proyecto todavía no se ha terminado, pues incluye semáforos y quizá eso ocasiona un poco de confusión, por cómo va a operar, pero técnicamente hablando está bien hecho”, reiteró.

“Muchas personas que van al centro comercial de Puerto Cancún emplean transporte público y hay vehículos detenidos a lo largo del bulevar Kukulcán en ambos sentidos para dejar o llevar gente, lo cual es un indicador de que la infraestructura se tiene que remodelar para atender situaciones que se van presentando”, señaló.

“El proyecto desde 1985, considera no una, sino dos intersecciones de acceso a Puerto Cancún. Una de ellas está en el kilómetro 1.5 sobre el boulevard Kukulcán, y otra que ya no se va a realizar, estaba entre el kilómetro cero y el 1.5, donde hoy está la zona de conservación y que ya no es necesario”, abundó.

Cuando se le preguntó si la semaforización resultará contraproducente para la fluidez de la gente que va a entrar a la zona hotelera, respondió que estos aparatos tienen la capacidad de ser programados, de acuerdo con el tráfico que se tenga de uno u otro sentido e, incluso, hasta pueden adecuarse automática y manual.

“Esa es precisamente la clave. Todos los semáforos deberían ser inteligentes en función de las demandas”, indicó.

Lang Uriarte añadió que otra de las obras viales que se anunciaron y que desde su punto de vista será relevante, es una vuelta en u, en el kilómetro cero, antes de llegar a la glorieta.

“Ahí hay una cuchilla rara como en sentido contrario, que se va a convertir eso en un retorno, lo que permitirá que los que van de la zona hotelera hacia el centro de la ciudad, puedan dar la vuelta y entrar hacia la Enríquez Savignac para tener una alternativa de desahogo”, indicó.

También dijo que parte de los temas que aborda el estudio de solución vial incluye construir un tercer carril de poco más de mil metros hasta llegar al kilómetro cero, para tener más fluidez de vehículos conforme se llega al semáforo.

“Esto es importante porque la Bonampak y la glorieta tienen tres carriles y en la medida en que puedas igual entrar con tres cuerpos, el tráfico se va aligerar”, señaló.