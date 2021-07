Playa del Carmen, 31 de Julio.- Una controversia surgió en la calle 28, de la zona turística de Playa del Carmen, por la obstrucción de una rampa para personas con discapacidad por racks para bicicletas instalados por la empresa administradora de los parquímetros.

Por un lado, trabajadores del condominio “Oceana” informaron que la empresa Playaparq obstruye el paso a la rampa con sus bicicletas; no obstante, Diego Gracidas Martínez, representante de Promotora de Reordenamiento Urbano “Playaparq”, que administra los parquímetros y tiene un programa de movilidad con bicicletas denominado “Biciplaya”, dijo que dicho condominio construyó con dolo la rampa para que no se estacionen en su frente los automóviles, más no para beneficiar a las personas con discapacidad.

La denuncia ciudadana por redes sociales surgió esta semana, cuando usuarios señalaron que la empresa de los parquímetros colocó más de una docena de bicicletas de “Biciplaya” en una rampa para personas con discapacidad.

En el lugar, los trabajadores del condominio “Océana” comentaron que construyeron la rampa porque en el inmueble hay personas que hacen uso de la misma al usar silla de rueda para desplazarse hasta el interior del lugar.

Lo anterior ocurre en la llamada “bajada de Mamitas”, pues conduce a playa Mamitas, una de las zonas de mayor concurrencia de Playa del Carmen.

En respuesta a esta situación, Diego Gracidas Martínez informó que la rampa fue construida con otro propósito y que el lugar cuenta con una rampa para personas con discapacidad en la esquina de la calle 28 y Cozumel, lo cual se constató y, en efecto, existe tal infraestructura.

“Esa rampa no existía, la única persona que está facultada para construir una rampa es la autoridad misma, por un lado incumple lo que marca las normas y manuales (…) no está permitido (…) lo que busca realmente es un lugar exclusivo para su propiedad”, dijo.