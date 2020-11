Playa del Carmen 04 de noviembre.- “Tenemos que seguir trabajando en unidad; no volver a semáforo naranja ni rojo, y estar bien comunicados”, reflexionó la presidenta Laura Beristain Navarrete durante conferencia virtual con empresarios e integrantes de la Cruz Roja Quintana Roo, en la que además destacó los resultados para mantener estable la curva de contagios de Covid-19 en Solidaridad gracias al esfuerzo de los tres niveles de gobierno.

Reconoció que nadie se esperaba esta contingencia sanitaria ni los efectos que supondría, lo que ha representado un reto. En el caso de este municipio, detalló, se implementaron diversas estrategias para contener la pandemia y ayudar a la población que se quedó sin trabajo, con alimentación y asistencia médica gratuita.

Con un grupo de expertos en salud pública, se habilitaron dos unidades para atención de enfermedades respiratorias en los centros de salud de El Petén y Villas del Sol, y se mantienen abiertos cuatro Comedores Solidarios, en los que se sirven diariamente y sin costo más de dos mil raciones de alimentos.

“Lo único que deseo es que continuemos trabajando en mayor coordinación lo que resta del 2020 y durante el año 2021; pongo al servicio de todos los ciudadanos los recursos humanos y materiales del gobierno municipal para seguir avanzando”, precisó la Alcaldesa.

El director de la Cruz Roja en Quintana Roo, Carlos Constandse Madrazo, reconoció los esfuerzos llevados a cabo por el Ayuntamiento de Solidaridad y las diversas instancias participantes para la contención de la pandemia.

Advirtió que, aunque la ocupación hospitalaria se encuentra en 20%, esto no quiere decir que no podamos regresar al semáforo naranja o semáforo rojo, y que, por lo tanto, es importante que la sociedad no baje la guardia.