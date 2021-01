Playa del Carmen, Quintana Roo, a 22 de enero del 2021.- La presidenta Laura Beristain Navarrete invitó a los solidarenses a redoblar esfuerzos para evitar contagios por Covid-19 y no bajar la guardia con el uso de cubrebocas, sana distancia y gel antibacterial, luego de ser anunciado el regreso al color naranja en el Semáforo Epidemiológico estatal, a partir del 25 de enero, ante incremento de casos en la Zona Norte de Quintana Roo.

“La salud, como la vida misma, es y será nuestra prioridad. Por ello, extiendo esta calurosa invitación con la mano en el corazón, para cuidarnos y ser responsables, cuidando que en todo momento implementemos todos los protocolos sanitarios, pues al hacerlo protegemos nuestras vidas y logramos romper la cadena de contagios”, externó.

La Primera Edil recordó que si bien en esta fase las actividades no se restringen en su totalidad, sí disminuyen los aforos y ciertos trabajos considerados como no esenciales, por lo que instó a la población a no bajar la guardia y continuar con las medidas de prevención, como la sana distancia y el uso de cubrebocas y gel antibacterial.

El director de Salud Física y Mental, Héctor González Rodríguez, mencionó que en caso de presentar alguna sintomatología relacionada con el Covid-19, el gobierno de solidaridad ha habilitado los centros de Villas del Sol y El Petén, para atender a personas con enfermedades respiratorias y con este virus ; y, además, ha puesto a disposición las “Líneas Solidarias por la Salud”, las cuales son atendidas por profesional médico las 24 horas, para resolver dudas y dar asesoría al respecto, llamando a los siguiente números telefónicos: 984-246-1468, 984-246 2822, 984-233-9933, 984-233-5732 y 984-233-3368.

Con estas acciones, la administración municipal que preside Laura Beristain, en coordinación con las autoridades sanitarias de los tres órdenes de gobierno, aplica todas las disposiciones para cuidar la salud de las familias solidarenses y no afectar la economía.