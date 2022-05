Playa del Carmen, 26 de mayo 2022.- Lenin Amaro Betancourt, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya, urgió a que el Tribunal Superior de Justicia dictamine la resolución sobre el amparo que tiene detenidas las obras del Tren Maya, y se establezca de una vez por todas el trazo del tramo cinco.

El líder expresó que, en una reunión que el sector empresarial sostuvo con Rubén May, director de Fonatur, les informaron que mientras no se resuelva el problema legal que hay, las obras del Tren Maya no se podrán reanudar, al igual que los trabajos de rehabilitación en las dos zonas de socavón de la carretera 307.

Insistió en que es necesario que se establezca de una vez por todas el trazo del tramo cinco del Tren Maya para que se retomen los trabajos que acompañan la obra como lo es la rehabilitación de la carretera federal 307 de Cancún a Tulum, tras el surgimiento de los socavones que hay en la zona.

“Hoy por hoy está en la cancha del juez, es muy importante que el juez ya se pronuncie, se prevé que en el mes de junio ya se resuelva como tal y que se pueda terminar el proyecto en tiempo y forma para el 2023, añadió.”

“Es importante en ese aspecto ya el análisis de todas las pruebas que se han presentado para que, de una vez se defina. Nosotros esperamos que sea de manera positiva , que sea a desarrollar el tren”.

Lenin Amaro aseguró que para el sector empresarial es importante que el Tren Maya y el aeropuerto de Tulum terminen en tiempo y forma, para que impulse el turismo, el desarrollo económico, y genere empleos. (Infoqroo)