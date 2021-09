Playa del Carmen, 29 de septiembre.- La Semarnat rechazó otorgar permisos a obras proyectadas frente a la bahía de Akumal, que prometía una inversión de 154 millones de pesos y actividades de impacto ambiental a un área de desove de la tortuga marina.

De acuerdo con el listado de proyectos, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), rechazó las obras promovidas por el hotel Akumal Bay, consistente en instalación de equipamiento y ampliación del centro de hospedaje.

Se trata del proyecto denominado “Fase Hotel Akumal Bay” e “Instalación de Estructuras Removibles de Playa en la zonas Federal Marítimo Terrestre”, ambos promovidos por la sociedad anónima Administradoras de Conjuntos Hoteleros.

El primero consistía en la construcción del denominado “Edificio 5”, el cual contaría con 66 habitaciones mejoradas y más grandes a las actuales, que suma alrededor de 300 y unidades, en una superficie de 1.4 hectáreas de aprovechamiento.

El segundo consistía en la instalación de mobiliario como camastros, palapas y equipamiento deportivo en la zona de Akumal frente a la bahía del mismo nombre.

Ambos proyectos del mismo promovente, justificó el ingreso de la Manifestación de Impacto (MIA) en la necesidad de activación económica de la zona, de manera particular el corredor comprendido entre Tulum y el municipio de Solidaridad, aunque el proyecto se encuentra en demarcación territorial política del primer municipio.

No obstante, el tramo costero en cuestión es de alta llegada de la tortuga marina, de manera particular la Caguama, aunque la MIA no hubo información puntual al respecto.

“Al momento del presente estudio, no se ha observado evidencia de anidación de tortugas marinas en la zona federal que se pretende ocupar para el proyecto, sin embargo, por la ubicación geográfica que tiene el mismo, existe la posibilidad de

que se presenten tortugas para su anidación”, dice la MIA.