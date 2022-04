Playa del Carmen, 26 de abril 2022.- Silvia Dzul Sánchez, candidata a diputada de Morena al Distrito 9, aseveró que será férrea defensora de la lengua maya y de los derechos de las mujeres de Solidaridad y Tulum, y para demostrarlo, presentará iniciativas desde la próxima legislatura del Congreso que garanticen con la #4T el bienestar de los sectores sociales.

“Hoy más que nunca estoy convencida del trabajo que realizaremos en el Congreso, porque soy mujer y soy madre de familia, lucharemos por el reforzamiento de leyes más severas que puedan castigar a todo aquel que lastime a la mujer y por supuesto, algo para mi demasiado importante, para mí, para mi persona, los que me conocen o me han escuchado, hablo maya y es algo que yo quiero impulsar, la lengua maya para que no se pierda, se refuerce, el que más jóvenes, más niños, más adultos se interesen en la lengua y la fomenten”, expresó.

Particularizó el tema de la lengua maya y en ese sentido, reconoció que en su andar, ha palpado que tanto en Solidaridad como en Tulum se requieren de leyes que garanticen a los maya-hablantes las mismas garantías y derechos, así como las oportunidad de crecimiento y la libertad de no ser discriminado.

“El tema de la discriminación, recientemente pasó el tema de las empresas y negocios que de alguna manera te obligan el no hablarlo, retenerte para no hablar maya, son cosas que hay que reforzar, el hablar maya te abre muchas puertas con personas que de alguna manera no pueden tener esa comunicación, porque su lengua materna es esa, y lo digo claro, gracias a la lengua maya hemos coincidido en la 4T”, citó.

Sumó otro tema importante en su agenda de trabajo de favorecerle el voto el 5 de junio próximo, encaminado a los derechos de las mujeres libres de violencia, que en sus recorridos por el noveno distrito, ha ido recabando en aras de proyectar iniciativas o reformas a la ley vigente para endurecer las sanciones a los infractores.

“He escuchado a mucha mujer trabajadora que tiene la inquietud de salir de casa y no tener la seguridad de poder regresar y convivir con la familia, las comprendo, son problemas que he recabado en mi andar y que tenemos que trabajar revisando las leyes y reformándolas para castigos más severos para todo aquel que lastime a la mujer”, expresó.

Silvia Dzul pidió el voto a la alianza “Juntos Hacemos Historia en Quintana Roo” el próximo 5 de Junio, que permitan al Congreso del Estado aliados de la 4T y la esperanza de Transformación con Mara Lezama al frente de la gubernatura.

El martes, Silvia Dzul recorrió Villas del Sol en Solidaridad, una de las más grandes zonas de su distrito. (Infoqroo)