Playa del Carmen, 14 de Julio.- Sindemex Riviera Maya se suma al llamado de flexibilizar los horarios nocturnos de funcionamientos de negocios, luego de la imposición de las autoridades para que sólo funcionen hasta las 23 horas.

Jesús San José, presidente del Sindicato Nacional de Empresarios de México (Sindemex) en la Riviera Maya, informó que hasta el momento no está comprobado que el funcionamiento con reducción de horario bajen los niveles de contagio.

“Yo entiendo que el empresario de ocio está en su derecho de reclamar, de reivindicar su posición, pero que la responsabilidad es de todo y de que se les amplíe sus horarios, entonces si se respetase la sana distancia, se cumpliera con el aforo, estaríamos haciendo lo mismo que a las siete de la tarde que a las dos de la mañana, no creo que haya una gran diferencia en el comportamiento, sabemos que está el alcohol, pero no todos toman. La intensidad del virus no creo que sea diferente a las dos de la tarde que a las dos de la mañana”, sostuvo Jesús San José.

La semana pasada empresarios y músicos protestaron frente a las oficinas de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) para solicitar que haya una ampliación del horario derivado de las pérdidas que mantienen a diario, desde que se encuentra la imposición de funcionar sólo hasta las 23 horas, medida que comenzó desde el pasado mes de junio, ante un aumento en casos de Covid-19 en la entidad.

Jesús San José comentó que tal medida pone en aprietos a los empresarios porque padecen los estragos que les ha ocasionado el coronavirus, desde hace más de un año, que no les permite una recuperación plena de su actividad económica.

Asimismo, se enfrentan a la incertidumbre que les podría traer la alta llegada de sargazo a las playas en los próximos meses, que podría derivar en cancelaciones para las diversas temporadas vacacionales.