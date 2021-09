Playa del Carmen, 29 de septiembre.- El Retiro de la Felicidad, asociación civil, dio a conocer que existe en Solidaridad la necesidad de una estancia de adultos mayores que complemente a la gubernamental, para atender a la población mayor de 60 años de edad.

Irma de la Garza Cienfuegos, representante de la organización civil, informó que hay una necesidad de estancias para un aproximado de 80 mil personas mayores de 60 años de edad que hay en el municipio.

“Esa casa de descanso es lo que queremos hacer para que sea mejor para todos, me refiero a los adultos de las familias, eso es lo que queremos”, dijo.

Comentó que en Solidaridad hay necesidad de este tipo de recintos por la problemática entre sector de edad, principalmente por el abandono que practican ciertas familias.

Actualmente la organización ha comenzado planes para edificar un recinto de este tipo que permita a los adultos mayores tener un lugar de esparcimiento.

“Ya estamos en vísperas para que nos donen un terreno y no queremos que sea un estacionamiento para viejitos, de abuelitos porque he visitado algunos para ver como están y los tienen sentado viendo la televisión, en esta no, vamos a tener a las personas haciendo una actividad, como niños porque volvemos a ser niños” explicó Garza Cienfuegos.

Aunque este es un proyecto a largo plazo, prevén que una vez concluido, brinde servicio a población que actualmente se encuentra en edades cercanas a los 50 años, es decir, que aún se ubica en la población económicamente activa.

En el municipio de Solidaridad sólo existe una estancia para adultos mayores, el cual es administrado por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), en dicho recinto se ofrecen diversas actividades lúdicas para los adultos mayores.

Informó que detrás de este proyecto hay representaciones de la iniciativa privada que aún no definen cuál será el monto de inversión.

“En Playa del Carmen hay más jóvenes que adultos mayores, sin embargo pronto esa población va a crecer y siempre hay necesidad”, finalizó.