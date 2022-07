Playa del Carmen, 28 de Julio 2022.- Taxistas rechazaron la regulación de los mototaxis que operan en Solidaridad al indicar que es un servicio de transporte “ilegal” y “letal” para los concesionarios de transporte como ellos que deben de cumplir infinidad de trámites y requisitos para poder operar indicó el secretario general del sindicato “Lázaro Cárdenas del Río”, Luis Herrera Quiam.

Sobre el censo que realiza la Dirección de Transporte municipal, el líder sindical, indicó que es un buen inicio para controlar el transporte tolerado de moto taxis, sin embargo, reiteró su desacuerdo en permitir la extensión de este servicio.

“No hemos sido invitados a ningún diálogo al respecto, no fuimos consultados y estaremos atentos a las acciones que vaya determinar la comisión o en la Dirección de Transporte Municipal, porque bueno creemos que debemos ser considerados.

“No estamos de acuerdo en que un servicio ilegal se esté haciendo legal, un acto letal contra el transporte regulado hoy al final del día a mi si me regulan, a mí me cobran impuestos, a mí me exigen condiciones y vehículos de 300 mil pesos”, indicó.

Y subrayó, “para tener concesiones, tengo que pelear, las tengo que trabajar más de 15 años para poder ser condicionado y hoy en día a través de una inversión de a lo mejor 70 mil pesos, lo que cuesta una moto, mototaxi este pues ya puedo dar un servicio de transporte pues tolerado”,

Por último, Luis Herrera consideró que el sindicato de taxistas deberá ser convocado para participar en el comité de transporte municipal con el fin de brindar igualdad de condiciones a los operadores y, sobre todo, unidades de calidad a los usuarios. (Infoqroo)