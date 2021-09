Playa del Carmen, 12 Septiembre.- “La gente no puede esperar menos de un gobierno acostumbrado a trabajar, con personal comprometido y quienes no sepan escuchar las críticas no pueden mejorar; dejamos un municipio digno”, dijo el Secretario de Servicios Públicos Municipales de Solidaridad, Juan Carlos Segura.

Dijo que la Secretaría a su cargo tiene 57 actividades en las que laboran 800 personas en tres turnos: “Servicios Públicos es un monstruo en servicio de la ciudadanía”.

En entrevista con QFM, el funcionario hizo un recuento de su labor en la presente administración, en la que destacó los avances hechos para mejorar el municipio en áreas como el alumbrado.

“La ciudad estaba en penumbras, iluminamos Cataluña 1 y 2, Galaxia 1 y 2, Santa Fe, Bosque Real, el ejido norte, se mejoró demasiado y se iluminó Villas del Sol que tiene entre 70 y 80 mil habitantes, es una colonia enorme con gran cantidad de demanda”, dijo.

Sobre la basura, añadió que se produce todos los días y que nunca habrá una ciudad completamente limpia, además de que hay gente que tira cacharros en las avenidas y las calles “y esa es otra labor que realizamos a través de tiraderos a cielo abierto y descacharrización, esa es solo una actividad, tenemos 57”.

Dijo que luego del paso de tres fenómenos hidrometeorológicos el año pasado, concluyeron la limpieza en 56 días, y únicamente en dos días limpiaron la zona comercial y hotelera.

Destacó que la colecta de basura es totalmente gratuita, no pagan a ninguna empresa particular, lo que costaría 123 millones de pesos al año, “a nosotros nos cuesta entre el mantenimiento, combustible y otros gastos, cuatro millones de pesos mensuales, 50 millones al año, es un ahorro importante que puede irse a otras secretarías”.

“Tenemos una flotilla de 48 camiones, que se descomponen todos los días unos, los reparamos todos los días; se han modernizados con un sistema de levante para que los trabajadores tengan menos esfuerzo y lesiones cuando cargan, eso les ayuda mucho; no puede negarse la demanda, pero nos hemos ido perfeccionando”, resaltó.

También dijo que hicieron bacheo en gran parte de la colonia Colosio, Villamar 2, en el Arco Vial, Avenida Colosio, línea vial, avenidas y zonas principales.

Igualmente, dijo que tienen cuatro carrozas fúnebres nuevas, dignas para la ciudadanía, y ya llegó el equipo del crematorio que habrá de instalarse.

“Estamos dejando una secretaría más profesionalizada con mecánicos, llanteras, parques, domos con tecnología LED de última generación, Villas del Sol tiene lámparas nuevas y 20 colonias más, en energía se gastan 90 millones de pesos al año, debemos de pagar menos de la mitad con ese ahorro de energía, estos recursos pueden destinarse para actividades de otras secretarías”, agregó. (Infoqroo)