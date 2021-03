Este lunes 8 de marzo dio inicio la vacunación contra la Covid-19 a los adultos mayores de Solidaridad, con el apoyo del Gobierno de México que encabeza Andrés Manuel López Obrador, lo que viene a fortalecer los trabajos que realiza la administración que preside Laura Beristain Navarrete para garantizar la salud de los ciudadanos, en especial los sectores más vulnerables.

Laura Beristain calificó esta jornada como exitosa ya que marca el inicio para transitar hacia la nueva normalidad, y reiteró su agradecimiento al presidente Andrés Manuel López Obrador, “por el esfuerzo titánico para lograr que el biológico llegue a cada municipio del país, privilegiando en un inicio, al personal médico y ahora a los adultos mayores que forman parte de los sectores más vulnerables de la población”, apuntó.

Los beneficiarios en recibir la primera dosis agradecieron este esfuerzo gubernamental, como la señora María Eugenia Jiménez Rodríguez, quien dijo estar tranquila y ser afortunada por asistir, por lo que invitó a todos los adultos mayores a ser vacunados para protegerse contra la Covid-19.

El primer día de vacunación inició con éxito y se estarán dando 850 fichas diarias en cada módulo. Los adultos mayores con algún problema de movilidad que vengan acompañados ingresarán a un área independiente para pasar a vacunarse.

El director de Salud Física y Mental, Héctor González Rodríguez informó que las personas que cumplan con el requisito de la edad, deberán presentarse con identificación oficial (INE), CURP y comprobante de domicilio, no importando si se registraron o no a través del portal www.mivacuna.salud.gob.mx. Además, recomendó llevar ropa y calzado cómodos, el uso del cubrebocas, sano distanciamiento en todo momento, no ingerir alimentos en el lugar y mantenerse hidratados.

Los tres módulos de aplicación del biológico se ubican en: Hospital General del IMSS número 18, que se encuentra en el Arco Vial en Villamar 2; el Centro Nacional de Alto Turismo (CENALTUR), localizado en la avenida Flor de Ciruelo; y el Centro de Salud Municipal de Villas del Sol, en horario de 8 de la mañana a 8 de la noche.

Con estas acciones, el gobierno de Solidaridad que encabeza Laura Beristain Navarrete, de la mano con el de la 4T, que dirige el presidente Andrés Manuel López Obrador, privilegian ante todo la salud de la población y su bienestar.