CHETUMAL, 8 de septiembre.—La reactivación económica del estado es un reto que por nuestra propia supervivencia no puede excluir a nadie, advirtió el gobernador Carlos Joaquín González al rendir su IV Informe de Gobierno bajo circunstancias inéditas en la sede del Congreso de Quintana Roo.

“Todos estamos convocados sin excepción alguna a sumar en equipo”, subrayó ante presidentes municipales, diputados, funcionarios de su gabinete y el presidente del Tribunal Superior de Justicia Antonio León.

Agregó que como líderes del turismo internacional, “la pandemia nos encontró en un escenario global complejo, donde fue necesario plantear estrategias y respuestas de manera coordinada y urgente entre todos, sin aislarnos, al contrario, unidos más que nunca, porque ante todo debíamos cuidar el interés colectivo para superar, entre todos, la crisis”.

“De pronto nos encontramos que casi 16 millones de asientos de avión habían sido cancelados, que los 105 mil cuartos de hotel que tenemos se vaciaron, que los tres a siete cruceros diarios que nos visitaban dejaron de venir y que toda una población ligada en su mayoría la industria turística, quedó sin actividades productivas y sin un salario que llevar a sus familias”, enfatizó.

Dijo que su gobierno tuvo que invertir más de 961 millones de pesos para fortalecer en tiempo récord en un 600% la infraestructura hospitalaria para brindar atención a los enfermos de Covid reconvirtiendo 966 camas.

“La nueva normatividad que se aplicará en la industria turística nos obliga a seguir promoviendo la apertura de mercados, con el fin de seguir consolidándola como la gran impulsora de nuestra economía y con ella respaldar la confianza de los inversionistas en el aumento de cuartos de hotel y centros de hospedaje”, continuó

“Las estrategias implementadas para impulsar el desarrollo y la diversificación económica nos tienen que seguir posicionando como el primer estado en el país en la generación de empleos formales de productividad creciente, con remuneración y condiciones de trabajo dignas, protección legal y seguridad social”, subrayó.

“Así como de pronto nos cruzamos frente a una pandemia que nos puso a prueba en nuestro camino, nos encontramos hoy luchando por lo más sagrado que tenemos: que es la vida, el respeto a la libertad, al individuo, a la ley, a la verdad, a la palabra empeñada, al trabajo y a nuestro profundo amor por Quintana Roo”, enfatizó.

Dijo que para salir de la pandemia con éxito, necesitamos seguir fortaleciendo la unidad de todos los sectores, la solidaridad de todas las comunidades y la participación de todos nuestros ciudadanos. La responsabilidad es de todos.

“Por eso en esta etapa de recuperación económica tan necesaria y fundamental para el Estado no podemos abandonar los esfuerzos que llevamos desarrollando en beneficio de nuestra comunidad y en nuestro afán de integrar a los quintanarroenses y cortar las brechas existentes, seguiremos presentes en toda la geografía del estado sin que haya pueblo o localidad que no reciba nuestra preocupación y atención, porque nuestra voluntad se llama servir”, dijo.

“Lo importante es no bajar los brazos, estar preparados para que cuando esto termine, arranquemos con todas las fuerzas, porque nadie nos va a venir a regalar nada, somos nosotros, todos juntos, quienes tenemos que salir a recuperar los tiempos perdidos, los trabajos detenidos y volver a mostrar con orgullo nuestra fuerza como destino líder del turismo mundial”, continuó.

“Falta poco, pero no podemos aflojar, seamos prudentes, mantengamos el esfuerzo colectivo que da los primeros frutos para seguir reduciendo contagios”, asentó.