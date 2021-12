Alrededor de 40 Policías Turísticos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Solidaridad se manifestaron esta mañana para pedir garantías y condiciones que les permitan hacer los operativos de vigilancia en la playa y zona federal.

Alrededor de las 09:00 horas, los elementos policíacos se plantaron en la caseta policial ubicada en el cruce de las avenidas CTM y calle Flamingos, para exigirle a sus superiores no presionarlos a realizar operativos porque no tienen las garantías de seguridad, aunado a que exigen el pago de sus aguinaldos, del que temen no se haga a tiempo por falta de recursos del ayuntamiento.