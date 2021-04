Cancún, 28 de abril .- Tengo más de 20 años ininterrumpidos en el servicio público, experiencia que me acompañará a la Cámara de Diputados para continuar trabajando en beneficio de las familias de Quintana Roo, señaló la candidata de la coalición “Juntos Hacemos Historia” por el Distrito 4, Laura Fernández Piña.

La abanderada del Partido Verde, Morena y el Partido del Trabajo dijo que la ciudadanía requiere representantes que luchen por mejores presupuestos para el Estado y los municipios y que velen por los intereses de la entidad más turística de México.

“Asumo la responsabilidad y el compromiso de ser una diputada federal que llevará la voz de las y los quintanarroenses a la tribuna más alta del país. Soy una mujer de palabra que cumple lo que promete”, señaló.

Laura Fernández destacó que representa el mejor proyecto para brindar calidad de vida a las familias de Cancún, de Puerto Morelos y de todo Quintana Roo. “Sé trabajar a favor de la gente, en poco más de dos décadas he demostrado que mi vocación de servicio es por convicción personal, porque me gusta ayudar a los demás”, abundó.

“He trabajado por las mujeres en el IQM, por la promoción de nuestro estado como secretaria de Turismo, por todos como diputada local. Fui la primera presidenta municipal de Puerto Morelos y la primera mujer reelecta en Quintana Roo con el respaldo ciudadano”, detalló.

“En mis caminatas diarias por todo el Distrito 4 palpo el sentir de la ciudadanía; conozco sus necesidades, y es por la gente que hoy reafirmo mi compromiso de no fallarle. Tengo claro que para poder enfrentar los problemas sociales es necesario contar con más recursos y eso es precisamente lo que buscaré al llegar a la Cámara de Diputados”, mencionó.

La candidata afirmó que para consolidar la transformación de Quintana Roo no sólo se necesitan buenas intenciones, sino gente de experiencia que haga que las cosas sucedan. “Mi capacidad de gestión me ayudó a entregar buenas cuentas en los cargos que he ocupado, y hoy quiero poner a disposición de las familias esa capacidad para impulsar el desarrollo y que haya calidad de vida”, refirió.

Pidió a los votantes del Distrito 4 sumarse al proyecto de transformación y esperanza que representa, “porque quiero que se escuche tu voz ahora y cuando yo sea tu diputada. Vamos juntos por un triunfo contundente en la histórica elección del próximo 6 de junio”.