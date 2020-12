La Presidencia Municipal firmará la próxima semana un convenio con el Instituto Nacional de Suelo Sustentable (Insus) para la regularización de cerca de 15 colonias en Cancún, afirmó Hugo Alday Nieto, secretario técnico, quien indicó que el trabajo en el tema de las invasiones y la actividad irregular de algunas empresas fraccionadoras no se detuvo.

La regularización de algunos predios, en particular en la Fidel Velázquez, de la cual se tendrán las primeras escrituras luego de 33 años de invasión, “nos da la posibilidad de replicar ese ejercicio en cerca de 15 colonias, todas fuera de Bonfil”, informó en rueda de prensa.

Dijo que, a diferencia de otros Estados, donde sólo se escritura, aquí Insus entregaría las escrituras y el municipio las calles.

Dijo que se realizó la clausura de 14 mil 800 lotes que no tenían permisos para fraccionar y que ya iniciaron pláticas con la directiva del ejido y representantes de distintas colonias, las más antiguas, como Valle Verde y Tres Reyes, pero no pueden conectar la energía eléctrica hasta saber cuál es el origen de esas tierras, para no fomentar las invasiones.

Recordó que la regularización es un trabajo de los tres órdenes de gobierno y que depende del resultado del juicio que se lleva a cabo en el Tribunal Agrario sobre el origen de la tierra en Bonfil.

“Calculamos que son cerca de 35 mil personas habitan en ese triángulo, son personas que han ocupado sus terrenos por más de 20 años, colonias muy viejas que no tienen servicios porque el origen de la tierra es agrario, nunca se han podido transformar por falta de voluntad de parte de todos los interesados; ahorita estamos tratando de conjuntar voluntades porque el municipio no tiene facultades para hacerlo”, expresó.

Dijo que hay personas con contratos de cesión de derechos y algunos de ellos ya cuentan con títulos, pero que tendrían que tener contratos de compraventa. Estas personas, dos o tres, dijo, promovieron juicios de amparo y perdieron.

“Hay acciones penales de unos 8 u 11 particulares sobre dos inmobiliarias en la Región 247; los afectados también acudieron al municipio, se les asesoró para que acudieran a la Fiscalía General del Estado, donde ya se iniciaron carpetas de investigación por los delitos correspondientes y a partir de ahí ya se liberaron algunas órdenes de aprehensión contra algunos de los líderes. Lo que se busca es tratar de echar atrás esta invasión porque se está lesionado la inversión”, explicó.

Dijo que las clausuras por parte de Ecología y Desarrollo Urbano es lo más que puede hacer el municipio en temas de invasión y terrenos irregulares que se dan en los mismos lugares de siempre, en zonas como Bonfil y la 247 donde ha continuado la venta de lotes de manera ilegal y se sigue desmontando y contaminando el manto freático con desechos, pero destacó que algo que se ha ganado es ya hay órdenes de aprehensión.

“El terreno que se invadió es de 50 hectáreas; urge que se actúe penalmente para que vayan a prisión los responsables y se ponga un ejemplo claro de que no son válidas las invasiones en la 247”, subrayó.

Fuente: Infoqroo