Cancún, 26 de enero.— Recuperar a los alumnos ausentes o rezagados, quienes de manera preliminar representan 3 por ciento del estudiantado de educación básica en el Estado, es decir, entre 8 mil y 9 mil alumnos, es el objetivo del programa S.O.S. Educación Quintana Roo (SEQ), presentado la semana pasada, señaló Ana Isabel Vázquez Jiménez, Secretaria de Educación.

“S.O.S. Educación Quintana Roo es una estrategia de comunicación y enlace, un puente entre la SEQ, maestros, directores, supervisores, padres de familia, niños, niñas y jóvenes, que tiene la intención de que volvamos a comunicarnos, de que escuchemos sus necesidades, resolverlas y atenderlas en tres áreas muy importantes”, añadió en entrevista para el noticiero Origen.

La primera de esas áreas, dijo, es la pedagógica y consiste en brindar las asesorías y acompañamiento necesario a niños y adolescentes, pero también a padres de familia, para que no se queden con dudas.

La segunda área es el área psicológica, debido a que en todo el mundo hay familias y personas agobiadas por el confinamiento y la crisis económica. En esta área se trabajará con la estabilidad emocional, la calma, disciplina y acompañamiento mediante talleres, una línea de emergencia y una webinar.

“Hay una depresión muy grande en estos momentos. En nuestras líneas hay más de 80 psicólogos atentos en una red y esta misma semana se presentará cómo se está trabajando en las líneas de atención”, adelantó la Secretaria.

La tercera área es la de gestión, ya que muchos padres perdieron su clave para padres en línea, otros no tienen cómo hacerlo porque carecen de dispositivo, algunos quienes quieren cambiar de plantel y otros no están inscritos en el ciclo escolar actual. Todos esos temas de administración y trámites están englobados en esta área.

En cuanto a los 8 mil ó 9 mil estudiantes ausentes, aclaró que es una cifra preliminar y que todavía falta tomar en cuenta a los estudiantes de nivel medio superior y de las universidades, conteo que se realizará esta semana.

La funcionaria informó que un grupo de estudiantes de la Maestría en Educación de la Universidad de Harvard pidió hacer algunas encuestas en Quintana Roo y los resultados fueron que hay tres causas muy importantes para la ausencia escolar.

“La primera es que cuando un niño un joven no recibe la retroalimentación, cuando no lo felicitan por hacer bien sus tareas o no lo animan a mejorar, pierden el interés, hay una desmotivación”, dijo.

“La segunda causa que arrojó el estudio es que hay una presión económica muy fuerte en todas las familias de Quintana Roo; los padres de familia decidieron concentrarse en salir a buscar trabajo y fortalecer su sistema económico y algunos jóvenes abandonaron sus estudios para trabajar”, añadió.

La tercera causa, dijo, son motivos de salud, que alguien en la familia se haya contagiado de covid o que ya haya fallecido y esto trastoca la dinámica familiar.

“Todos estos resultados coinciden con los puestos sobre la mesa por la Unesco, con los indicadores latinoamericanos… son causas que se viven en todo el mundo, pero muy puntualmente en Latinoamérica”, destacó Ana Isabel Vázquez.

La Secretaria recordó que la Educación es un Derecho Humano, y que tener contacto con el maestro o maestra, con los compañeros, es saber que alguien que no es tu familia piensa en él o en ella, “es en la educación donde nos damos cuenta de que los chicos están sanos, que están bien, que no viven violencia, que se desarrollan como personas, como ciudadanos, por eso es tan importante que continúen en contacto con nosotros”.

Dijo que falta mucho para regresar a las aulas, ya que para que eso sucede tendrían que darse una serie de condiciones que ve aún lejanas, como un semáforo verde, que todos los docentes estén vacunados y que todas las condiciones de cada ciudad o localidad lo permitan.

Recordó que la SEQ tiene seis líneas telefónicas, correo electrónico y WhatsApp para resolver dudas o inquietudes y que solamente del viernes pasado al día de hoy ya han atendido y resuelto 300 casos, lo que significa que 300 alumnos regresaron a clases.