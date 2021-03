Puerto Morelos, Quintana Roo, 18 de marzo de 2021.- La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo logró la vinculación a proceso de dos ex servidores públicos del municipio de Puerto Morelos por el delito de peculado, ante el posible desvío de 28 millones de pesos.

La audiencia tuvo una duración de aproximadamente siete horas, derivó de la carpeta administrativa 40/2021, en la cual fueron imputados dos ex servidores públicos identificados con las iniciales L. E. M. M., (ex Concejal Presidente Municipal) y E. A. M. M., (ex Tesorero Municipal).

Ambos recibieron imputaciones por el mismo delito, dentro de los términos que establece el artículo 256 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.

Los ex servidores públicos habrían argumentado que dicho recurso económico se ejerció durante la celebración de algunos contratos con personas morales, pero se descubrió que dichas maniobras fueron ficticias.

Esta Fiscalía obtuvo información contundente, lo que permitió que el Juez de Control ordenara su vinculación a proceso; además, como medida cautelar, se logró el embargo de bienes y la colocación de brazaletes electrónicos para garantizar su presencia en la entidad durante todo el proceso.