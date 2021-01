Chetumal, 7 Enero.- Al menos 16 negocios turísticos de Bacalar cerraron sus puertas en 2020 por la pandemia, de los cuales siete lo hicieron ya de manera definitiva por la crisis económica que la contingencia generó, sostuvo Enrique Bautista.

El representante del sector hotelero en Bacalar, añadió que esas negociaciones no pudieron sostener su operatividad por la baja actividad turística que los dejó sin ingresos y con grandes pérdidas.

Explicó que los empresarios ya no pudieron más durante la segunda quincena de diciembre con la situación económica que arrastraban desde marzo pasado, por lo que debieron cerrar sus puertas.

“Han cerrado siete hoteles que ya no podrán operar y se han declarado en banca rota, incluso yo tuve que cerrar mi restaurante Pueblo Pirata, porque igual ya no puedo mantener los gastos y solo me quede con mi hotel, lo cual es trágico y es muy triste”, dijo.