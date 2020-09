Cancún, 24 de septiembre.— El mundo debe cambiar la percepción del impacto de la covid-19 y trabajar en temas de bioseguridad para reactivar el turismo, dijo Joan Passolas Farrerons, presidente de la Asociación Mundial para la Formación Turística (Amfort).

En su intervención en el segundo día del Tianguis Turístico Digital 2020, advirtió que, por la pandemia, según cifras de la Organización Internacional de Trabajo, habrá 400 millones de desempleados. En ese escenario, los productos turísticos sólo triunfarán si se consigue cambiar la percepción de que deben visitarlos.

También lamentó que nadie anticipó la crisis que desataría el virus, que al 7 de junio había infectado a siete millones y hoy a más de 32 millones, es decir, en dos meses se desbordó, mientras se pierden miles de fuentes de empleo y quiebran decenas de empresas, principalmente del sector.

Al abordar el tema “Innovación de Productos Turísticos”, destacó que los dioses mesoamericanos están reunidos en este momento, pues bajaron y no reconocieron el paisaje humano.

Joan Passolas manifestó que, en la última década, el turismo movió 50 mil millones de personas y los destinos más visitados son Disney y los parques similares en todo el mundo. Sólo en 2018, fueron visitados por 157.3 millones de personas, es decir, son los más deseados y de mayor éxito mundial.

“Un producto turístico, cuando se diseña, debe prever sustentabilidad financiera; es un error gravísimo, pues si no tienen consolidada su rentabilidad, termina por afectar a las comunidades receptoras y al Estado. No se puede ni se debe diseñar un producto si no es financieramente sostenible, a no ser que sea una etnia respaldada por organizaciones internacionales”, expuso.